Mãe tira filho que matou pai da cadeia e acaba esfaqueada e morta

Nos Estados Unidos, uma mulher foi morta pelo próprio filho. O adolescente, de 17 anos, já havia sido preso pelo assassinato do pai. A mãe defendeu o jovem e alegou que o marido era violento. A mulher juntou todas as economias e conseguiu tirar o garoto da cadeia. O alívio de ter o filho em casa foi interrompido por uma tragédia. Ela acabou sendo esfaqueada e morta pelo rapaz. Para a polícia, ele contou que a mãe caiu em cima da faca. Agora, o adolescente responde pela morte do pai e da mãe.