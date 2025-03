Maicol alega em confissão que matou Vitória para não perder sua esposa

No interrogatório em que confessou ter matado a jovem Vitória Regina de Sousa, Maicol Salles dos Santos alega que teve um caso com a adolescente e que ela estaria ameaçando revelar a relação para esposa dele. A família não encontrou evidências desse relacionamento. A família de Vitória também nega que ela tenha tido qualquer envolvimento com Maicol.. A defesa questiona a legalidade do interrogatório, alegando que Maicol estava sem advogados e sofrendo pressão psicológica. Após a confissão, ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória em Guarulhos. O pedido de habeas corpus foi negado e a defesa busca revogar sua prisão temporária. A polícia ainda analisa vestígios de sangue encontrados no carro de Michael para confirmar se são de Vitória.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!