Maioria dos laudos periciais do caso Vitória estão prontos e sob análise dos investigadores

Os laudos técnicos das perícias realizadas nas investigações do caso Vitória estão, em sua maioria, prontos. Ainda estão em produção apenas os laudos de oito dos dez celulares apreendidos pela Polícia Civil. Os resultados daqueles que já foram concluídos, que determinam se o sangue e os cabelos encontrados no carro e na casa de Maicol dos Santos são de Vitória, bem como esclarecem o combate de todos os materiais genéticos encontrados com todos os investigados, ainda não foram divulgados e estão sob a análise dos investigadores. Nesta terça-feira (25), após análise prévia dos laudos, a polícia decidiu fazer a reconstituição do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!