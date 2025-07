Mais de 800 ataques a ônibus são registrados em SP e região metropolitana

Mais de 800 casos de ataques a ônibus foram registrados em São Paulo e na região metropolitana, sendo que mais da metade ocorreu desde o dia 12 de junho. A polícia investiga os responsáveis pelos atos com o apoio de câmeras de monitoramento. Dois novos ataques foram registrados recentemente em São Bernardo do Campo (SP) e na Avenida Jabaquara, na zona sul da capital. A SPTrans informou que intensificou a fiscalização e que os veículos danificados devem ser rapidamente substituídos para garantir o funcionamento do transporte público.



