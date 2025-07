Marceneiro é morto por policial após ser confundido com criminoso em São Paulo

Um policial militar matou um homem ao confundi-lo com o criminoso que o havia assaltado em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Guilherme Dias, de 26 anos, era marceneiro e havia acabado de sair do trabalho quando foi atingido por tiros na cabeça. Ele foi confundido com um ladrão. Segundo o PM, ele havia sido assaltado e estava perseguindo o suspeito. No mesmo sentido, Guilherme corria porque estava atrasado para pegar o ônibus. O policial acreditou que ele fosse o autor do roubo e atirou diversas vezes. Uma mulher que também aguardava no ponto foi baleada. Guilherme morreu no local. O policial foi preso, mas pagou fiança de R$ 6 mil e vai responder pelo crime em liberdade.



