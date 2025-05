Mecânico brasileiro cria carro com apenas 80 centímetros de largura em 25 dias

O engenheiro Caio Strumiello criou o 'Nanico P50', um carro inovador, em apenas 25 dias. Com apenas 1,40m de altura, 1,37m de comprimento e 80 centímetros de largura, ele é considerado o menor carro do mundo. O projeto, originado da necessidade de melhorar a mobilidade de cadeirantes, usa um manche em vez de volante. O veículo, que atinge 50 km/h, custou R$ 10 mil. Para circular oficialmente, precisa de regulamentação. Além de compacto e econômico, ele pode revolucionar o transporte nas grandes cidades, pois ocupa menos espaço no trânsito.



