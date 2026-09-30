Mecânico de São Paulo constrói carro de 1929 peça por peça durante 10 anos

Na Nigéria e no Brasil, apaixonados por mecânica estão chamando a atenção ao redor do mundo com suas criações automotivas únicas. Em Osogbo, na Nigéria, o inventor conhecido como Yakkabad construiu uma réplica em tamanho real da Tesla Cybertruck usando sucata e peças recicladas. Sem acesso à tecnologia avançada ou grandes investimentos financeiros, ele utilizou sua criatividade para dar vida ao projeto.

Enquanto isso, em São Paulo , o mecânico José Alves dedicou mais de uma década à construção de um Ford Hot Rod 1929. Inspirado pela tradição dos Hot Rods americanos e programas televisivos sobre customização de veículos, ele fabricou peça por peça até completar sua obra-prima artesanal. O carro possui um motor V6 e é avaliado entre R$ 350 mil a R$ 500 mil devido à qualidade do trabalho realizado.



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