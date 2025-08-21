Medo e insegurança crescem em Moema, na zona sul de São Paulo, após aumento de crimes

Moradores de Moema, na zona sul de São Paulo estão enfrentando medo em segurança após o aumento de crimes na região. O bairro, que é um dos mais valorizados da cidade, virou um dos maiores alvos dos criminosos e assaltos e roubos estão acontecendo a qualquer hora do dia. Para tentar se proteger dos crimes, os moradores estão investindo em câmeras e se avisando por um grupo de mensagens sobre os roubos e assaltos na região.



