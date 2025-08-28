Megaoperação mira fraude de R$ 52 bilhões no setor de combustíveis ligada ao PCC

Uma operação policial de grande escala foi deflagrada nesta quinta-feira (28) em diversas partes do Brasil para desmantelar um esquema fraudulento envolvendo o setor de combustíveis. A ação conta com a participação da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Polícia Militar.

O esquema criminoso teria movimentado mais de R$ 52 bilhões ao longo dos últimos quatro anos. Segundo as autoridades, a quadrilha adulterava combustíveis utilizando produtos químicos como metanol, distribuindo essa gasolina de forma irregular por meio de 340 postos espalhados pelo país.

As investigações revelaram que os lucros eram lavados por meio de fundos fantasmas e investimentos em propriedades, além do uso de uma frota com mais de 1.600 caminhões. A operação tem como objetivo capturar os líderes deste esquema complexo ligado ao PCC. As forças policiais envolvidas somam centenas de agentes dedicados à execução desta missão estratégica.

