Menina de 16 anos morre após cair do sexto andar do prédio onde morava em Campinas (SP)

A polícia de Campinas (SP) investiga a morte de Sophia Franco Miranda, de 16 anos, que caiu do sexto andar do prédio onde morava com o pai e a madrasta. A rede de proteção da janela foi encontrada cortada, e o pai e a madrasta alegam que Sophia pulou após cortar a tela. O caso, sob responsabilidade do delegado Luiz Fernando Marucci, está sendo apurado pelo segundo distrito policial. Um advogado representa a mãe da vítima para acompanhar as investigações, que aguardam laudos periciais para esclarecer o ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!