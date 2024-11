Menina de 3 anos baleada na cabeça segue internada em estado grave no Rio

A menina de 3 anos baleada no momento em que seguia com os pais para um hospital, na noite da última quinta-feira (17), segue internada em estado grave no Rio de Janeiro. Ela passou por uma cirurgia para retirar a bala que atravessou o crânio. A família tinha acabado de chegar em casa, quando a vítima começou a passar mal e os pais decidiram levá-la a uma unidade de saúde. No caminho, eles foram surpreendidos por uma troca de tiros entre traficantes e milicianos.