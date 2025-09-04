Menino de 11 anos é morto a tiros nos EUA após brincadeira de tocar campainhas

Em Houston, Texas, uma brincadeira infantil conhecida como "Ding Dong Ditch" terminou tragicamente para Julian Guzman, de 11 anos. Durante uma festa de aniversário, Julian e seu primo decidiram tocar as campainhas das casas da vizinhança e sair correndo em seguida. A diversão teve um desfecho fatal quando Gonzalo Leão Jr., de 42 anos, reagiu violentamente e atirou em Julian.

O incidente ocorreu por volta das 23h e resultou na morte de Julian no hospital no dia seguinte. Gonzalo foi preso, acusado de homicídio em primeiro grau, e em sua casa foram encontradas várias armas.

O "Ding Dong Ditch", popularizado nas redes sociais, levantou preocupações devido ao aumento de casos fatais. O promotor público destacou que a defesa pessoal não se aplica neste caso, pois as crianças estavam desarmadas. Gonzalo pode enfrentar prisão perpétua ou, dependendo da jurisdição, pena de morte.

aqui!