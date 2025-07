Menino de 11 anos perde freio da bicicleta e cai no telhado de casa em São Paulo

Nicolas Pierre de Souza, um garoto de 11 anos, se envolveu em um acidente inusitado ao cair no telhado de uma casa depois de perder o controle da bicicleta enquanto descia uma rua em São Paulo. Apesar do susto, ele não se machucou, graças à ajuda do amigo Abner. O vídeo do incidente foi compartilhado nas redes sociais pelo influenciador Jonatas Enrique e rapidamente viralizou. O garoto, agora famoso na internet, contou que achou que a mãe ficaria brava, mas ela ficou foi aliviada ao vê-lo seguro.



