Menino de 4 anos sai sozinho de escola e é resgatado por desconhecido

Uma criança de 4 anos saiu sozinha de uma escola, em Americana, no interior de São Paulo. O menino correu arrastando uma mochila. Um homem que passava pelo local encontrou a criança andando pela rua. Ao ver os pertences do menino, ele achou um número de telefone e ligou para os responsáveis. A mãe da criança afirmou para a polícia que estava na casa de familiares quando recebeu a ligação. O responsável pela escola admitiu que a criança saiu pelo portão que estava aberto. O caso está sendo investigado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!