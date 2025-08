Menino de 8 anos faz sucesso na internet com música e pede 'likes' nas ruas de SP

MC Bringel é uma criança de 8 anos que ganhou fama na internet após lançar os funks 'Oh Pai, Compra Labubu pra Mim' e 'Oh Mãe Compra Bobbie Goods'. Ele foi para as ruas, ao lado de Thiago Gardinali para pedir "likes" nos seus videoclipes e fazer as músicas bombarem mais ainda. Assista!



