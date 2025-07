Mesmo sob resistência das famílias, tratores demolem casas em reintegração de posse

No início da tarde desta quarta-feira (9), agentes da Justiça cumpriram uma ordem de reintegração de posse em um terreno público, que estava sendo usado como moradia para famílias. Os moradores, que construíram as suas residências no terreno, começaram a se manifestar contra a reintegração. Alguns deles subiram nos telhados das suas casas para impedir as demolições. Uma pessoa ficou ferida por disparo de bala de borracha e, por conta da reação policial, os moradores pararam de resistir. O que restou às famílias foi tentar salvar as telhas das suas residências antes da demolição. Confira as imagens.



