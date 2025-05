Morador de apartamento no centro de SP sofre com janela pequena que dificulta entrada de luz e ar Em São Paulo, tem sido comum apartamentos cada vez menores, alguns com até mesmo 16 metros quadrados, equivalente a duas vagas de carro

Balanço Geral|Do R7 01/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 01/05/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share