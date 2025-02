Moradores de Guarulhos (SP) sofrem prejuízos e ficam ilhados por conta das enchentes

Moradores do Jardim Izildinha, em Guarulhos (SP), estão sofrendo com as enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingem o estado. Famílias estão ilhadas e perderam móveis, tendo grandes prejuízos. A nível da água não para de subir e botes improvisados têm sido utilizados para os moradores saírem de casa. Bairros vizinhos também foram inundados e pelo menos cinco mil pessoas foram prejudicadas. Moradores acreditam que abertura de uma comporta na Penha, na zona leste de SP, ajudaria a impedir novas enchentes.