Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Moradores denunciam danos em casas por causa de obra de prédio no terreno vizinho

Entre os danos relatados estão paredes rachadas, pisos irregulares, janelas quebradas e portas que não fecham mais

Balanço Geral|Do R7

  • Google News

Moradores de uma vila em Santana, na zona norte de São Paulo, relatam que estão enfrentando rachaduras em suas casas e afirmam que o chão está cedendo. Em alguns imóveis, as rachaduras chegam a ter cerca de um palmo de largura.

Segundo os moradores, os problemas começaram após o início da construção de um prédio. Desde então, eles dizem viver preocupados e temem que, com o avanço das obras, a situação piore. Entre os danos relatados estão paredes rachadas, pisos irregulares, janelas quebradas e portas que não fecham mais.

Os relatos também apontam que, durante a construção da contenção da obra, os equipamentos provocavam forte vibração nas residências. Um dos moradores afirma que, desde o início das intervenções, o piso da cozinha afundou e a parte externa da casa ficou tomada por rachaduras.

A situação é ainda mais grave em um dos imóveis, onde a garagem ficou tão comprometida que precisou ser demolida. O morador informou que a construtora está custeando um local para guardar seus pertences e estacionar o carro.

O engenheiro civil Josemir Carneiro afirma que há danos antigos nas residências, mas que muitos foram causados pela obra e precisam de reparos urgentes. Segundo ele, a Defesa Civil deve realizar uma análise criteriosa, já que alguns imóveis podem precisar ser interditados ou até demolidos.

Os moradores dizem que a construtora se colocou à disposição para reparar os danos, mas querem saber exatamente quais serviços serão realizados.

Durante a gravação da reportagem, engenheiros da Defesa Civil estiveram no local para fazer uma avaliação, mas não comentaram o caso. Já a construtora responsável informou que os procedimentos adotados são normais e necessários para o reparo e a recomposição dos imóveis ao estado em que se encontravam antes do início da obra.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.