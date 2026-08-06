Motorista reconhece sinal de socorro e ajuda mulher vítima de violência doméstica
A vítima relatou que o ex invadiu sua casa e, motivado por ciúmes de seu atual relacionamento, a agrediu
Uma mulher de 28 anos foi salva após usar o sinal universal de socorro, feito com a mão aberta e o punho sendo fechado repetidamente, enquanto caminhava ao lado do ex-companheiro na cidade de Pitanga (PR).
Segundo as informações, o homem havia agredido e ameaçado a vítima. Durante o trajeto, ela fazia o sinal na esperança de que alguém percebesse a situação e chamasse a polícia. Quando o ex olhava para ela, a mulher escondia a mão atrás do corpo. Ela manteve a calma durante todo o tempo, pois sabia que qualquer descuido poderia atrapalhar sua tentativa de pedir ajuda.
Um motorista percebeu o gesto e acionou as autoridades. A Polícia Militar foi chamada e prendeu o homem em flagrante. A vítima relatou que o ex invadiu sua casa e, motivado por ciúmes de seu atual relacionamento, a agrediu. Um dia após a prisão em flagrante, o suspeito foi solto.
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