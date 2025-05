Motoboy é abordado por assaltantes, entra em luta corporal e é agredido até desmaiar na Grande SP

Edgar Monteiro, mototaxista de Carapicuíba (SP), foi surpreendido por dois assaltantes após sua moto apresentar uma falha. Ao tentar impedir o roubo, ele reagiu, foi agredido com uma coronhada e desmaiou. A motocicleta foi levada, mas posteriormente encontrada depenada. Um suspeito foi preso, e a polícia investiga sua possível ligação com outros roubos. Edgar, que depende da moto para trabalhar, enfrenta agora dificuldades emocionais e financeiras após o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!