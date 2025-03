Motociclista é flagrado assediando mulheres nas ruas da região central de São Paulo

Um motociclista foi flagrado assediando mulheres nas ruas da região central de São Paulo. Em um dos vídeos, registrado na avenida Brigadeiro Luís Antônio, uma mulher foi perseguida. O homem parou ao lado do carro dela, fez gestos obscenos com a língua e foi embora. Depois que o vídeo foi divulgado nas redes sociais, outras mulheres relataram que também foram vítimas do mesmo homem. Acompanhe!



