Motociclista grava acidente com câmera acoplada no capacete e é ameaçado por motorista armado

Um acidente de trânsito foi flagrado pela câmera acoplada no capacete de um motociclista em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Matheus tentou fazer uma conversão e deu seta, mas, de repente, foi atingido por um carro. O motorista desceu do carro nervoso, mostrando que carregava uma arma na cintura. Ele começou a dar ordens, dizendo que não queria testemunhas e ameaçou encher a moto de Matheus de multas, caso ele fugisse. O Balanço Geral conversou com os dois envolvidos para entender o acidente. Acompanhe!



