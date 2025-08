Motociclista grava tentativa de assalto na Rodovia nos Imigrantes, em São Bernardo do Campo (SP)

Isaque Arienti gravou uma tentativa de assalto na Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O homem é produtor de conteúdo e anda com câmeras acopladas no capacete e no guidão da moto. Dois bandidos, que também estavam de moto, se aproximaram e apontaram uma arma. Isaque conseguiu acelerar e fugir dos criminosos. De acordo com a Polícia Militar, a placa da motocicleta era clonada. Eles foram localizados na região do Sacomã, zona sul de São Paulo, e presos.



