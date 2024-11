Motociclista morre após duplo acidente na zona sul de São Paulo

O motociclista Jorge Ramón, de 36 anos, morreu após bater em um carro, cair no chão e ser atropelado na zona sul de São Paulo. Depois do acidente, os dois motoristas desceram dos veículos, mas a mulher que atropelou ele foi embora. Segundo testemunhas, ela disse que não teve culpa. A família da vítima ficou revoltada com a atitude da motorista. Jorge Ramón era casado e deixou três filhos.