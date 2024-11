Motociclista percebe atitude suspeita e impede assalto à loja de bolos na Grande São Paulo

O motociclista Paulo, de 25 anos, decidiu fazer justiça com as próprias mãos e impediu um assalto a uma loja de bolos de Carapicuíba, na Grande São Paulo. O comércio pertence à Alda e fica na mesma avenida em que está a lanchonete onde o motoqueiro trabalha como entregador. Ele percebeu um homem tentando arrombar a fechadura e decidiu abordá-lo. Com socos, chutes e uma rasteira, Paulo conseguiu impedir o crime. Pouco tempo depois, uma viatura chegou e levou o suspeito à delegacia.