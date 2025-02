O corpo do motorista de aplicativo Cláudio foi encontrado carbonizado em uma mata no interior de São Paulo. Ele estava desaparecido desde que aceitou uma corrida com um casal, agora suspeito pelo crime. Antes do desaparecimento, câmeras de segurança registraram Cláudio com os suspeitos em um bar. Seu carro também foi achado queimado na mesma área.