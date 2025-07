Motorista de ônibus abandona passageiro desacordado em rua de Franco da Rocha (SP)

Câmeras de segurança gravaram o momento em que o motorista de um ônibus retirou um passageiro desacordado do veículo, o deixou na rua e foi embora, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. O passageiro havia ingerido bebidas alcoólicas e estava passando mal quando foi abandonado pelo motorista em um ponto de ônibus. Ele ficou desacordado por cerca de 20 minutos quando foi encontrado por alguns pedestres, que chamaram o Samu para socorrê-lo. O passageiro, de 30 anos, foi medicado, tratado e liberado, conforme a Secretaria de Saúde. O ato de omissão de socorro é crime, com pena de até um ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!