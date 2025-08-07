Logo R7.com
Motorista de Porsche é preso por suspeita de embriaguez após acidente com carro popular

Ele foi conduzido ao hospital e, depois, preso em flagrante

Balanço Geral|Do R7

O motorista de um Porsche foi preso após se envolver em um acidente com um carro popular na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Ele é suspeito de embriaguez ao volante. O motorista do carro popular teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. Já o motorista do Porsche foi conduzido ao hospital e, depois, preso em flagrante.

