Motorista de van vive drama após ter veículo furtado na frente de casa em Guarulhos (SP)

Elaine Trevisan Lima, motorista de uma van escolar em Guarulhos (SP), está desolada após seu veículo ser furtado na frente de sua casa. Inconformada, ela resolveu investigar o crime, analisando câmeras de segurança para rastrear a rota feita pela van. Enquanto as autoridades investigam o caso, a mulher faz um apelo por ajuda para conseguir retornar ao trabalho antes do início das aulas. Elaine mantém esperança de recuperar a van e conta com o apoio de seus amigos e família.