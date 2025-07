Motorista é sequestrada quando chegava em casa em Guarujá (SP)

Uma motorista foi abordada por seis homens armados que chegaram em três motos, enquanto chegava em casa na orla de Guarujá (SP). A vítima foi revistada, colocada no banco traseiro do próprio carro e levada como refém. A Secretaria de Segurança Pública analisa imagens para identificar os suspeitos.



