Motorista embriagado é identificado após atropelar duas adolescentes em São Bernardo do Campo (SP)

A polícia identificou Márcio Júnior como o motorista responsável pelo atropelamento de duas adolescentes em São Bernardo do Campo (SP). Ele compareceu ao 8º Distrito Policial, mas passou mal e foi encaminhado a uma UPA. A delegada Liliane Doretto informou que ele será indiciado por tentativa de homicídio, dado que as provas indicam sua embriaguez no momento do acidente. Uma testemunha ocular relatou ter visto Márcio embriagado antes do acidente.



