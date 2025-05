Motorista idosa perde o controle e atropela mulher na faixa de pedestres em São Paulo

Uma motorista idosa perdeu o controle do carro e atropelou uma jovem que atravessava a rua na faixa de pedestres no bairro da Santa Cecília, na região central de São Paulo. A jovem girou duas vezes no ar e caiu no chão. Apesar da gravidade do acidente, a vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida logo em seguida por uma enfermeira que passava pelo local. A idosa disse à polícia que, no momento do acidente, estava discutindo com o seu marido, que estava no banco do carona.



