Motorista invade açougue em MG e deixa prejuízo de mais de R$ 1 milhão

Na madrugada deste sábado (30), um carro desgovernado invadiu um açougue especializado em carnes nobres de Belo Horizonte (MG) e deixou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão. A estrutura da loja ficou toda danificada. O dono do estabelecimento disse que o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. O repórter Gabriel Rodrigues está no local e traz mais informações. Acompanhe!