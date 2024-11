Motorista morre ao perder controle da direção e capotar veículo na zona oeste de SP

Na manhã deste sábado (19), um homem de 29 anos perdeu o controle da direção e capotou o veículo enquanto acessava o viaduto da rua Guaicurus, na região da Lapa, zona oeste de São Paulo. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar preserva o local do acidente e a Companhia de Engenharia de Tráfego controla o trânsito nas proximidades.