Motorista que causou acidente com carro no nome de outra pessoa não se responsabiliza pela colisão

Um motorista causou um acidente grave dirigindo um carro que estava no nome de outra pessoa e não se responsabilizou pelos danos causados, em uma rodovia em Minas Gerais. O carro invadiu a pista em que estava o veículo de Brenda Ustra Trindade, engenheira florestal que ia com o companheiro para o novo emprego. No trajeto, um carro invadiu a pista e bateu no automóvel do casal e em outros dois. Ao todo, oito pessoas ficaram feridas. Brenda, que saía de Ipatinga (MG) para São Manuel (SP) em uma viagem de 912 km, foi parar no hospital em estado grave, mas se recuperou e vive com sequelas. No boletim de ocorrência, consta que o carro que causou o acidente estava no nome de Marianna Correa, mas o condutor era Wilson Santos. O advogado da engenheira vai pedir ação indenizatória por danos morais, físicos e materiais.



