Motoristas brigam no meio de pista de estrada no ABC paulista

Dois homens desceram de um carro e bloquearam a saída de uma Kombi, cujo motorista estava armado com um facão, em uma estrada no ABC paulista. O incidente aconteceu em frente de uma base da Polícia Militar, que interveio para acalmar a situação, pedindo para os veículos estacionarem no acostamento. Um motorista que passava pela região registrou o ocorrido.



