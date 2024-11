Mulher acusa atendente de furto após marido perder celular em loja de conveniência

Uma mulher entrou em uma loja de conveniência em Diadema, ABC paulista, e acusou o atendente Pablo de ter furtado o celular do marido dela. A situação acabou com a mulher agredindo verbalmente e fisicamente o funcionário. Câmeras mostraram que o cliente não usou o celular dentro da loja. Após a confusão, a mulher foi expulsa e Pablo registrou um boletim de ocorrência por agressão. O paradeiro do celular permanece desconhecido.