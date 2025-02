Elimara, de 55 anos, é investigada por suspeita de dopar o empresário Benedito Amaral, seu ex-companheiro, com medicamentos controlados e roubar sua fortuna de R$ 50 milhões. Os nomes do filho de Benedito, Fabrício, e do advogado Márcio foram entregues para uma missa de sétimo dia de morte, apesar de ambos estarem vivos. Elimara responde ao processo em liberdade.