Mulher morre atropelada a caminho do trabalho na zona leste de São Paulo
Dois veículos brancos foram vistos andando em alta velocidade e a suspeita é de que eles estariam participando de um racha
Daniela Antunes, de 45 anos, morreu atropelada enquanto ia para o trabalho na Vila Jacuí, zona leste de São Paulo. Ela era costureira e estava atravessando a rua na Estrada do Imperador para chegar ao ponto de ônibus. Testemunhas disseram que dois veículos brancos foram vistos andando em alta velocidade. A suspeita é de que eles estariam participando de um racha. A polícia já está investigando o caso e indo atrás de câmeras de segurança para identificar os motoristas através das placas dos carros.
