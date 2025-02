Mulher morre diagnosticada com raiva após ser mordida por sagui

Ivoneide Maria da Silva, de 56 anos, morreu após ser diagnosticada com raiva humana, doença contraída após ser mordida por um macaco sagui enquanto alimentava o animal. Ela deu entrada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz em Recife no dia 31 de dezembro. O biomédico Eduardo Bezerra explicou que a raiva tem uma letalidade considerada de 100% e ressaltou que qualquer animal de sangue quente pode transmitir a doença através do contato de saliva com a pele lesionada. Ele também alertou sobre a importância de manter distância de animais silvestres, como saguis, que podem parecer inofensivos, mas representam um risco à saúde.