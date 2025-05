Mulher passa por cirurgia para retirar o útero e acaba com a bexiga perfurada

Juliene Soares de Souza, de 40 anos, foi internada no Hospital Grajaú, em São Paulo, para a retirada do útero devido a um mioma. Após a cirurgia, ela recebeu alta, mas precisou retornar à unidade com fortes dores. Exames identificaram uma perfuração na bexiga. Juliene passou por três cirurgias e, atualmente, está internada na UTI, respirando com ajuda de aparelhos. A família alega negligência médica. Já o hospital afirma que todos os riscos foram devidamente informados.



