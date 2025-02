Mulher posta vídeo dançando com arma e é detida por apologia ao crime

A Polícia Civil iniciou uma investigação sobre Adriely Ferreira após a publicação de um vídeo polêmico nas redes sociais, no qual ela aparece dançando e segurando uma arma. Este conteúdo levou as autoridades a identificar o bar no Morro do Socó, em Osasco, Grande São Paulo, onde o vídeo foi gravado. Adriely e o dono do estabelecimento foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos sobre apologia ao crime.