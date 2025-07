Mulher que é fã do Balanço Geral ganha surpresa do programa no seu aniversário de 95 anos; confira

Geralda Vieira da Silva Jordão completou 95 anos recentemente. Nascida em 1930, em Belo Horizonte (MG), ela se mudou para Barueri (SP) há 30 anos, onde vive até hoje. Conhecida como Dona Gegê, a idosa tem 34 netos, 40 bisnetos e 5 tataranetos. No aniversário de 95 anos, ela recebeu uma grande surpresa. Fã do Balanço Geral, Dona Gegê foi homenageada pela equipe do programa, que foi até sua casa para parabenizá-la. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!