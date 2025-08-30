Mulher reage a assalto e bate em ladrões de moto em São Paulo

Uma mulher reagiu a uma tentativa de assalto enquanto estava parada em um semáforo na zona sul de São Paulo . O incidente ocorreu quando dois criminosos armados tentaram roubar sua motocicleta. A ação foi registrada por uma câmera acoplada ao capacete da vítima.

Ao perceber a abordagem dos ladrões no semáforo vermelho, a motoqueira desceu do veículo e enfrentou os suspeitos. Um deles subiu na moto enquanto o outro dava cobertura com uma arma falsa. A mulher empurrou o homem que estava sobre sua motocicleta até derrubá-lo no chão. Durante o confronto, outros motoristas se juntaram à reação da vítima.

O comparsa tentou agredir a mulher com a arma falsa antes de desistir e fugir do local. Enquanto isso, outros motoqueiros conseguiram imobilizar o segundo suspeito até a chegada da polícia. Ele foi identificado como menor de idade e sofreu ferimentos leves após ser atingido por golpes de capacete.

A polícia conduziu o jovem para atendimento médico antes dele ser encaminhado à Fundação Casa. A arma usada pelos criminosos era falsa e será submetida à perícia policial para investigação adicional sobre seu uso em crimes semelhantes pela dupla ainda não totalmente identificada pelas autoridades locais.

aqui!