Mulher usa nomes de médicos famosos para vender procedimentos estéticos em São Paulo

A profissional de recursos humanos Thayssa de Souza acusa Mirian Tomaz de ter aplicado um golpe por meio de vendas de procedimentos estéticos. Mirian anunciou para Thayssa uma hidrolipo e enxertia glútea por menos de R$ 5 mil, valor muito abaixo do mercado, mas cujo pagamento deveria ser à vista. Thayssa pagou e, quando foi à clínica, os cirurgiões disseram que não têm qualquer vínculo com Mirian. Thayssa pediu o dinheiro de volta, mas encontrou resistência na devolução. Os médicos relatam conhecer Mirian, mas afirmam que não fecharam qualquer acordo de representação comercial com ela. Um deles inclusive registrou um B.O. contra a mulher.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!