Mulheres pagam caro por atenção e carinho de homens em baladas no Japão

Recentemente a Justiça e a polícia japonesa fecharam o cerco para este tipo de estabelecimento, com medidas mais restritivas contra o seu funcionamento

Balanço Geral|Do R7

Uma balada diferente faz sucesso no distrito de Kabukicho, em Tóquio, capital do Japão. Nela, as mulheres pagam caro para receber atenção, carinho, elogios e afeto de homens considerados bonitos. No entanto, recentemente a Justiça e a polícia japonesa fecharam o cerco para este tipo de estabelecimento, com medidas mais restritivas contra o seu funcionamento. As medidas surgiram após ocorrências de severos endividamentos por empréstimos bancários, além de casos de prostituição das mulheres que não tinham como pagar pelo serviço, mas que queriam tê-lo.

