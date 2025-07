Mulheres se destacam como maquinistas e líderes na operação ferroviária em São Paulo

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, operadas manualmente, se destacam pelo alto número de mulheres em suas equipes. Mais de 500 profissionais atuam para garantir o funcionamento adequado dos trens e o transporte seguro dos passageiros. Ana Carolina, de 28 anos, é uma das maquinistas responsáveis pela condução diária dos trens. Isabelle Souza, primeira mulher a supervisionar o Centro de Controle Operacional em São Paulo, exerce um papel fundamental na coordenação das operações. Já Maria Botelho, que iniciou sua trajetória como roçadeira, hoje trabalha como auxiliar de meio ambiente, separando resíduos das atividades operacionais para reduzir os impactos ambientais. A ViaMobilidade tem investido na promoção da igualdade de gênero no setor ferroviário, incentivando a inclusão e o crescimento de mulheres em diferentes áreas da empresa.



