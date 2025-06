'Não existe a possibilidade de acidente', afirma perito forense sobre morte de empresário

Cleiton Sá, perito forense do Tribunal de Justiça de São Paulo, comentou a morte do empresário Adalberto Júnior, que foi encontrado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos. A polícia investiga se ele foi vítima de um crime ou se a morte teria sido causada por um acidente. No entanto, Cleiton descarta essa possibilidade: “Não existe a possibilidade de acidente”, afirma. Para o perito, Adalberto foi assassinado e o corpo, colocado no buraco.



