Neto fecha delação premiada e revela ter matado o avô e a esposa dele a pedido da própria mãe

O depoimento de um neto provocou uma reviravolta no caso do casal Rubem e Marlene Réguer, desaparecido em fevereiro deste ano. Agora, Andrew revelou que matou o avô e a esposa dele a pedido da mãe, Cláudia. O rapaz fechou uma espécie de delação premiada com o Ministério Público. A principal suspeita é de que o caso tenha sido motivado por vingança. Ele ainda revelou que os corpos das vítimas foram incinerados em uma churrasqueira por 36 horas. Mãe e filho serão julgados no próximo dia 27 de novembro.